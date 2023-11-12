Haberler NBA Stephen Curry'nin 30 sayısı Warriors'a yetmedi | NBA'de günün sonuçları

Stephen Curry'nin 30 sayısı Warriors'a yetmedi | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Golden State Warriors'ı 118-110 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 12:48
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Stephen Curry'nin 30 sayısı Warriors'a yetmedi | NBA'de günün sonuçları

NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekibi Cleveland Cavaliers, lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Warriors'ı 8 sayı farkla geçerek 9. maçında 4. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta Caris LeVert 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 top çalma, Donovan Mitchell 21 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 19 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma ve 4 asist, Evan Mobley 19 sayı ve 5 ribaunt, Max Strus 16 sayı ve 8 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 4. kez kaybeden Warriors'ta all-star Stephen Curry 30 sayı, Klay Thompson 14 sayı ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 13 sayı ve 5 ribaunt, Jonathan Kuminga 12 sayı ile oynadı.

MAGIC FARKLI KAZANDI

Doğu Konferansı ekiplerinin maçında Orlando Magic, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 112-97 yenerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.

Magic'te Paolo Banchero 26 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, Franz Wagner 24 sayı ve 6 ribaunt, Jalen Suggs 20 sayı, Moritz Wagner 19 sayı ve 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 4. mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalma, Cameron Payne 14 sayı, Bobby Portis 13 sayı ve 7 ribaunt, Khris Middleton 10 sayı ve 7 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 112-97

Boston Celtics-Toronto Raptors: 117-94

Atlanta Hawks-Miami Heat: 109-117

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 110-118

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