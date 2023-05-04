Emekliliğin kıyısından NBA'de MVP ödülüne uzanan bir kariyer: Joel Embiid

NBA kariyerinin ilk döneminde sakatlıklar ve kardeşinin ölümüyle sarsılan Embiid, pes etmeyerek MVP ödülüne uzanan görkemli bir kariyere imza attı Embiid, son iki yılda normal sezonun sayı kralı olduğu NBA'de 6 kez all-star seçildi

Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek adını Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihine yazdırdı.

Kariyerinin ilk döneminde sakatlıklar ve kardeşinin ölümüyle sarsılan Embiid, pes etmeyerek MVP ödülüne uzanan görkemli bir kariyere imza attı.

Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada, hayatındaki bu zorlu süreçten, "Karanlıkta gibiydim. Basketbolu bırakmayı düşündüm. Sadece eve gitmek ve her şeyi arkamda bırakmak istedim." sözleriyle bahseden Embiid, ödülü kazandığını öğrendiği anlarda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Ödülü oğluna adadı

Embiid, MVP ödülünü kazanmasında oğlunun büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Ödülü kazandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Embiid, oğluna hayatını kaybeden kardeşi Arthur'un adını verdiğini hatırlatarak "Burada olmamın asıl sebebi oğlum. Bir çocuğum olacağını öğrendiğimde harika bir rol model olmam gerektiğini düşündüm. Babasının yalnızca iyi değil, aynı zamanda çok sıkı çalışan ve istediği her şeyi başarabilen biri olduğunu göstermem gerekiyordu. Düşünce tarzım, işim ve hayatımla ilgili her şeyi değiştirdim. Çünkü artık harika bir baba olmak ve oğluma örnek oluşturmak istiyordum." ifadelerini kullandı.

Basketbola geç başladı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de 1994'te dünyaya gelen Embiid, çocukluk yıllarında basketbol yerine voleybol ve futbolu tercih etti.

Basketbola geç sayılabilecek şekilde 15 yaşında başlayan Embiid, kendisine NBA'in efsane isimlerinden Hakeem Olajuwon'u örnek aldı.

Embiid, bir basketbol kampında eski NBA oyuncusu Luc Mbah a Moute tarafından keşfedildi ve 16 yaşında bu sporu profesyonel olarak yapmak için ABD'ye yerleşti.

Basın toplantısında kariyerinin geldiği noktada Luc Mbah a Moute'ye minnet duyduğunu da kaydeden Embiid, "Luc, kariyerimin buralara gelmesinde büyük pay sahibi olan isimlerden biri. Onunla bu noktaya ulaşırken yaşadıklarımız ve başımızdan geçenlerle ilgili konuştuk. Tam anlamıyla harika hissediyorum. En önemlisi de özellikle Afrikalılar için rol model olabilmek adına başarılı olmayı çok istedim." ifadelerini kullandı.

Kolejde bir yıl geçirdi

Kansas Üniversitesinde kolej basketbolu oynayan Embiid, burada bir sene geçirdikten sonra NBA draftına girme kararı aldı.

Kolej kariyerinde 28 maça çıkan Embiid, 11,2 sayı, 8,1 ribaunt, 1,4 asist ve 2,6 blok ortalamaları yakaladı.

NBA kariyeri iki yıl gecikmeli başladı

Joel Embiid'in NBA kariyeri, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle iki yıl gecikmeli başladı.

Kolej kariyerinin ardından gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Embiid, 76ers tarafından 2014 yılında 1. tur 3. sıradan draft edildi.

Performansı merakla beklenen Embiid, sağ ayağındaki kırık nedeniyle iki kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve NBA sahnesine 2016-2017 sezonunda çıkabildi.

Embiid, NBA'deki ilk sezonunda ise bu kez diz sakatlığı yaşadığı için 31 maçta görev yapabildi.

Altı kez all-star seçildi

Joel Embiid, 2,13 metrelik uzun boyuna rağmen hızı, top sürme kabiliyeti ve şutör kimliğiyle NBA'de ön plana çıktı.

Kamerunlu oyuncu, düzenli forma giymeye başladıktan sonra 76ers'a seviye atlattı. 76ers'ı bir play-off takımı haline getiren Embiid, ilk sezonunda 31 maça çıkmasına rağmen yılın en iyi çaylak 5'ine girdi.

NBA'in en iyi ikinci 5'ine 4, en iyi ikinci savunma 5'ine 3 defa giren Embiid, 6 kez de all-star seçildi.

Üst üste ikinci kez sayı kralı

Embiid, NBA'de son iki yılda normal sezonu sayı kralı olarak tamamladı.

Bu sezon 66 maçta 33,1 sayı ortalaması tutturan 29 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon ise 68 karşılaşmada ortalama 30,6 sayı üretti.

Tecrübeli basketbolcu, Shaquille O'Neal'dan (2000) bu yana sayı kralı olan ilk pivot oldu.

Ayrıca Embiid, Moses Malone'dan (1982) beri normal sezonu 30 ve üstü sayı ortalamasıyla tamamlayan ilk pivot olmayı başardı.

MVP ödülü alan ikinci Afrikalı

Joel Embiid, Hakeem Olajuwon'dan (1994) sonra normal sezonun MVP'si seçilen ikinci Afrika doğumlu NBA oyuncusu oldu.

Embiid, 76ers tarihinde normal sezon MVP'si seçilen 5. basketbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Wilt Chamberlain 1965-1966, 1966-1967 ve 1967-1968, Julius Erving 1980-1981, Moses Malone 1982-1983 ve Allen Iverson 2000-2001 normal sezonlarında 76ers formasıyla MVP seçildi.

Ayrıca Embiid, Iverson'dan (2001) 22 yıl sonra bu onura layık görülen bir diğer 76ers oyuncusu olmayı başardı.