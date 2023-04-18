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Jaren Jackson NBA'de yılın savunma oyuncusu seçildi!

NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies forması giyen Jaren Jackson, yılın savunma oyuncusu seçildi. Grizzlies'in Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki Jackson, bu sezondan itibaren ligin efsane pivotlarından Hakeem Olajuwon'un isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:25
Jaren Jackson NBA'de yılın savunma oyuncusu seçildi!

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, uzun forvet ve pivot mevkilerinde oynayabilen ABD'li basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylamada Brook Lopez (Milwaukee Bucks) ve Evan Mobley'i (Cleveland Cavaliers) geride bıraktı.

Grizzlies'in Batı Konferansı'nı 2. sırada tamamlamasında önemli pay sahibi olan 23 yaşındaki Jackson, bu sezondan itibaren ligin efsane pivotlarından Hakeem Olajuwon'un isminin verildiği ödüle kariyerinde ilk kez layık görüldü.

Bu sezon ilk kez all-star seçilen Jackson, maç başına 3 blok yaptı ve pota altında savunduğu rakiplerini yüzde 46,9 isabet oranında tuttu. Genç oyuncu, bu iki istatistikte de normal sezonu lider bitirdi.

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