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Philadelphia 76ers galibiyet serisini 5 maça çıkardı | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, evinde Washington Wizards’ı 112-93’lük skorla yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:26
Philadelphia 76ers galibiyet serisini 5 maça çıkardı | NBA'de günün sonuçları

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Philadelphia 76ers, alt sıralarda yer alan Washington Wizards'ı sahasında 112-93 mağlup ederek üst üste 5. maçını kazandı. Philadelphia'da Joel Embiid 34 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, James Harden 18 sayı, 14 asist ve 2 ribaundla double-double yaptı. Ev sahibi ekipte 4 dakika 48 saniye parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadeleyi 2 sayı ve 1 asist ile tamamladı. Wizards'ta ise Corey Kispert'in 25, Bradley Beal'in 13, Kyle Kuzma'nın da 12 sayısı yeterli olmadı. Bu sonuçla Philadelphia 45. galibiyetine ulaşırken, Wizards 37. yenilgisini aldı.

CLEVELAND, CHARLOTTE'I MAĞLUP ETTİ

Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, deplasmanda Charlotte Hornets'i 114-108'lik skorla yendi. Cleveland'da 28 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynayan Darius Garland, takımına galibiyeti getirdi. Bu sezonki 43. maçını kazanan konuk ekipte Donovan Mitchell 23 sayı ve 3 asist, Evan Mobley de 18 sayı ve 9 ribaund ile katkı verdi. Cleveland'da 7 dakika 45 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 3 sayı ve 4 ribaund kaydetti. Toplamda 48. mağlubiyetini yaşayan Charlotte'de ise Terry Rozier'in 27, P.J. Washington'un 19, Gordon Hayward'ın da 16 sayısı yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Denver Nuggets: 120 - Brooklyn Nets: 122
Charlotte Hornets: 108 - Cleveland Cavaliers: 114
Philadelphia 76ers: 112 - Washington Wizards: 93
New Orleans Pelicans: 127 - Portland Trail Blazers: 110
San Antonio Spurs: 90 - Oklahoma City Thunder: 102
Los Angeles Lakers: 108 - New York Knicks: 112

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