NBA'de Furkan Korkmaz ve Cedi Osman karşı karşıya geldi

NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 125-119 mağlup etti.

Philadelphia'da Tyrese Maxey 33 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Takımın yıldız isimlerinden James Harden 25 sayı ve 11 asistle double double yaparken Joel Embiid 22 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz ise 7 dakika süre alırken sayı veya asist üretemedi.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman 20 sayıyla oynadı. Darius Garland 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Jarrett Allen 20 sayılık katkı sağladı.

CAMERON JOHNSON YILDIZLAŞTI GALİBİYET SON SANİYEDE GELDİ

Gecenin bir diğer maçında lig lideri Phoenix Suns, sahasında New York Knicks'i Cameron Johnson'ın son saniye üçlüğüyle 115-114 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Maçın bitimine 7.1 saniye kala New York Knicks'in kaçırdığı serbest atışın ardından Cameron Johnson, takımına galibiyeti getiren isabeti buldu.

Phoenix Suns, bu maçla birlikte 50. galibiyetini alırken New York Knicks, üst üste yedinci yenilgisini aldı.

Ev sahibi ekipte galibiyetin mimarlarından Cameron Johnson 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Mikal Bridges 20, Cameron Payne 17 sayıyla oynadı.

New York Knicks'te ise R.J. Barrett 20, Julius Randle 25 ve Mitchell Robinson 17 sayı kaydetti.

ALPEREN DOUBLE DOUBLE YAPTI HOUSTON KAYBETTİ

Son 11 maçından yenilgiyle ayrılan Houston Rockets, Denver Nuggets'a konuk olduğu maçta rakibine 116-101 yenilerek üst üste 12. yenilgisini aldı.

Denver Nuggets'ta DeMarcus Cousins 31 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer oyuncusu olurken Jeff Green 14, Aaron Gordon 12 sayıyla oynadı.

Bu sezonki 47. yenilgisini alan Rockets'ta Alperen Şengün 11 sayı ve 10 ribauntla double double yaparken Christian Wood 22, Jalen Green 18 sayı kaydetti.

NBA'de gecenin diğer sonuçları şöyle:

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 111-106

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 114-117

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 112-118

Toronto Raptors-Orlando Magic: 97-103

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 124-90

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves:101-138