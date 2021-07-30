Haberler NBA Son dakika spor haberi: Alperen Şengün'ün draft gecesi giydiği ceketteki Türk bayrağı detayı dikkat çekti!

Son dakika spor haberi: Alperen Şengün'ün draft gecesi giydiği ceketteki Türk bayrağı detayı dikkat çekti!

Son dakika spor haberleri... 2021 NBA Draftı'nda Houston Rockets'a seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün, düzenlenen törende giydiği yeşil ceketiyle dikkat çekti. Adının anons edildiği an ayapa kalkan ve ceketini açan milli sporcunun ceketine Türk bayrağı diktirdiği görüldü.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 13:18
Son dakika spor haberi: Alperen Şengün'ün draft gecesi giydiği ceketteki Türk bayrağı detayı dikkat çekti!

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Draftı'na katıldı. 16. sıradan seçilen Şengün, yeni sezonda Houston Rockets forması giyecek. Brooklyn Nets'in maçlarını oynadığı Barclays Center'da düzenlenen törende oyuncuların yeni takımları belli oldu.

Houston Rockets'ın seçtiği milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hayli heyecanlı olduğu görüldü. Milli sporcu adının anons edilmesiyle ayağa kalkarak ceketini açtı ve içine diktirdiği Türk bayrağı ile ailesinin isimlerinin yazıldığı kısmı kameralara gösterdi.

Genç basketbolcu sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın ardından NBA'de Türk pasaportuyla mücadele eden 11. isim olacak.

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