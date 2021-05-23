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Son dakika spor haberi: NBA'de play-off heyecanı başladı! ...

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı 4 müsabaka ile başladı. Doğu Konferansı'nda , 'i 104-93 mağlup ederek seride durumu 1-0 yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:20
Son dakika spor haberi: NBA'de play-off heyecanı başladı! Brooklyn Nets...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 maçla başladı. Doğu Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde ; , ve üçlüsünün 82 sayı attığı maçta sahasında 'i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Nets'te Kevin Durant 32 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Kyrie Irving 29, James Harden 21 sayı ile oynadı.

'te 'un 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

DONCIC "TRIPLE-DOUBLE" İLE PLAY-OFF'A BAŞLADI

Batı Konferansı play-off ilk tur eşleşmesinde , deplasmanda 'ı 113-103 yenerek seride 1-0 öne geçti. Konuk ekipte , 31 sayı, 11 asist ve 10 ribaunt ile "triple-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu. 'te . da 21 sayı üretti. Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

SONUÇLAR

-: 109-107 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 103-113

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 104-93

-Portland Trail Blazers: 109-123



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