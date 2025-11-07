CANLI SKOR ANA SAYFA
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 11:02
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1'de sezonun 21. yarışı Brezilya'da düzenlenecek. Brezilya Grand Prix'si, 4 bin 309 uzunluğundaki Interlagos Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak. Yarışta sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış da 9 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. İlk olarak 1973 yılında yapılan Brezilya Grand Prix'sinde bu pistteki en hızlı turu ise 2018 yılında 1:10.540 derecesiyle Finlandiya sürücü Valtteri Bottas attı.

Geride kalan 20 yarışta Oscar Piastri 7, Lando Norris 6, Max Verstappen 5 ve George Russell da 2 kez kazandı.

Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 357 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 356 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 321 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 258 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 210 puan

TAKIMLAR

1 - McLaren: 713 puan

2 - Mercedes: 356 puan

3 - Ferrari: 355 puan

4 - Red Bull: 346 puan

5 - Williams: 111 puan

SON DAKİKA
