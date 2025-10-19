Toprak Razgatlıoğlu'ndan Nicolo Bulega açıklaması! "3-4 kez özür diledi"

Milli motosikletçi, organizasyonda 2021 ve 2024 yıllarının ardından 2025'te de şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

İspanya'da gerçekleştirilen sezonun son yarışının ardından şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugün Superpole yarışında Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega'nın çarpmasıyla talihsizlik yaşayan milli sporcu, kazandığı şampiyonlukla ilgili şunları söyledi:

"Gerçekten inanılmaz bir duygu. Tabii ki de ilk şampiyonluğumda hissettiğim duygular gibi değil. İlk şampiyon olduğumdaki hissiyat bambaşka ama bu 3. şampiyonluk da herkesin hayalinde olan, herkesin hayalini kurduğu bir dünya şampiyonluğu. Benim için bu sene de çok önemliydi. Çünkü Superbike benim için bu sene son sezon ve BMW ile son yarışıma çıktım. BMW'den ayrılmadan önce onlara bir hediye bırakmak istiyordum. Onlara bu dünya şampiyonluğunu hediye olarak bırakıyorum. MotoGP'ye giderken de tekrar bir anı bırakmak istedim."

"BU DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU DA ÜLKEME ARMAĞAN EDİYORUM"

Sezonun inişli çıkışlı geçtiğini aktaran Toprak Razgatlıoğlu, "Bazı yarışlar gerçekten çok iyi geçti ve bazı yarışlarda kaybettik. Kazanmak için tekrar büyük mücadeleler verdik. Özellikle takımla beraber çok çalıştık ve sonunda 2025 dünya şampiyonluğunu elde ettik. Bu şampiyonluk bizim için çok önemliydi." dedi.

Jerez Pisti'nde çok stresli bir hafta sonu geçirdiklerini dile getiren Toprak, "Jerez'de cumartesi günü her şey yolundaydı, pazar günü ise Superpole'de sadece yarışı ilk 7'de bitirmek yeterliydi ama rakibimizin çarpması sonucu yarış dışı kaldık. Sakin kalmaya çalıştık çünkü tek odak noktam ikinci ana yarıştı. İkinci yarışta ilk 10'da bitirmem gerekiyordu. Sonunda her şey yolunda gitti ve son yarışı da 3. bitirdik ve tekrar dünya şampiyonluğunu elde ettik." ifadelerini kullandı.

Bütün ekibine ve kendisini destekleyenlere teşekkür eden milli sporcu, şunları kaydetti:

"Bu dünya şampiyonluğunu da ülkeme armağan ediyorum çünkü biz bunu başardık. Şu an artık dünya şampiyonuyuz. Tek başına kazanılan bir şampiyonluk değil bu. Destekler çok önemli destekleriniz bana her zaman güç kattı. Tabii ki de takım çalışmasıydı, siz beni ekranlarda tek başıma görüyorsunuz ama arkada büyük bir aile var. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, sonuçta ufacık bir cıvatanın gevşemesi bizi yarış dışı bırakabilir. O yüzden takım da ekip de çok önemli. Biz beraber başardık, birlikte kazandık artık dünya şampiyonuyuz."

NİCOLO BULEGA'NIN HAKKINDA;

Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında Nicolo Bulega'nın çarpması sonucu yarış dışında kalmasıyla ilgili olarak da şunları dile getirdi:

"Yarış sonunda 3-4 kez özür diledi ve gerçek şampiyon olduğumu söyledi. Motorların seslerinden dolayı çok fazla da anlaşamadık. Bu tarz durumlarda sakin kalmak her zaman çok daha iyidir. Zaten kendisi çok iyi biliyor nasıl bir hata yaptığını, üstüne gitmeye bence gerek yoktu. Çünkü zaten hatasını biliyordu. Ama hatasını bilip de özür dilemek de önemliydi. Bizi desteklemeye gelen Türk vatandaşlara da çok teşekkür ediyorum, onlar da gerekeni yaptı, benim bir şey söylememe gerek kalmadı. Ben de kendisini tebrik ettim, biz kendi işimize odaklanıyoruz. Dünya şampiyonu olduk, o artık seneye ne yapacağını düşünsün."