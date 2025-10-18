Formula 1 ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Max Verstappen kazandı!

Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirildi.
Verstappen, 37 dakika 58.229 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.
Mercedes takımından Büyük Britanyalı pilot George Russell, Verstappen'in 0.395 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz ise liderin 0.791 saniye arkasında üçüncü oldu.
Sıralama turları 19 Ekim Cumartesi TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.