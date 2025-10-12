CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de yine zirvede! Superpole yarışını kazandı

Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de yine zirvede! Superpole yarışını kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağı olan Portekiz'deki Superpole yarışını kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:25 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:59
Toprak Razgatlıoğlu Estoril’de yine zirvede! Superpole yarışını kazandı

Toprak, bugünkü ikinci ana yarışta Nicolo Bulega'ya 18 puanlık fark atabilirse 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun sondan bir önceki etabında hafta sonunun 10 turluk Superpole yarışı 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde koşuldu.

Yarışa ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa birinci çizgiden başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk turun ardından ikinci turun başında Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ile girdiği mücadele sonucunda yarış liderliğini ele geçirdi. Yarış sonuna kadar Toprak ile Bulega çekişmesi devam etse de Toprak, Portekiz'de Superpole yarışını da kazanarak 2'de 2 yaptı.

Bu sezonki 21. galibiyetini ve kariyerinde 78. galibiyetini kazanan, dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak, Estoril Pisti'nde bu hafta ikinci kez İstiklal Marşı'nı dinletti ve yarışın ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.

Bu sonuçla genel klasmanda en yakın rakibi ile puan farkını 44'e çıkaran (560) Toprak, bugün Portekiz'de ikinci ana yarışta genel klasmanda 516 puanla ikinci sıradaki Nicolo Bulega'ya 18 puanlık fark atabilirse 3. dünya şampiyonluğunu ilan edecek. Genel klasmanda 284 puanla Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada bulunuyor.

Portekiz'de Superpole yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci sırada, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de Superpole yarışını 14. sırada tamamladı.

Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugün TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

"HEDEFİM HAT-TRICK YAPMAK"

Yarışın ardından konuşan Toprak Razgatlıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Çok zor bir yarıştı. Nicolo çok zorluyor beni, ben de kendisini zorluyorum. Bu yarış benim için çok önemliydi. Kazanmaya odaklanmıştım ve kazandım. Hedefim yeniden kazanmak. Geçen sene burada hat-trick yapamamıştım. O yüzden hedefim hat-trick yapmak olacak. İkinci yarışta herkesin eğleneceğinden eminim çünkü Nicolo ile yine çok yakın bir mücadele vereceğiz."

