Haberler Motor Sporları

Formula 1 Hollanda'da zafer Lando Norris'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun 15. yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 18:18 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 18:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Formula 1 Hollanda'da zafer Lando Norris'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı Hollanda Grand Prix'sini McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte yapılan yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Damalı bayrağı ilk sırada Norris geçti. Hollandalı Max Verstappen (Red Bull), liderin 22.896 saniye gerisinden gelerek ikinci oldu. Üçüncü sırada yer alan Ferrari pilotu Charles Leclerc ise liderin 25.439 saniye gerisinde finiş çizgisine geldi.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lando Norris ve Lewis Hamilton 2'şer, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si, 30 Ağustos-1 Eylül'de koşulacak.

Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 295

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225

3. Charles Leclerc (Monako): 192

4. Oscar Piastri (Avustralya): 179

5. Carlos Sainz (İspanya): 172

TAKIMLAR

1. Red Bull: 434

2. McLaren: 404

3. Ferrari: 370

4. Mercedes: 276

5. Aston Martin: 74

Günün transfer bombası! Diagne Süper Lig devine geliyor
F.Bahçe'ye Sambacı sol bek!
DİĞER
53 yaşındaki Özcan Deniz "İkinci çocuğu istemiyorum" demişti! Genç eşi Samar Dadgar sessizliğini bozdu! “Sen nasıl istemezsin ...”
Kabine'de 21 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan liderliğinde Ahlat'ta toplandı
Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi!
Ezeli rakiplere Goretzka şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey asist yaptı Bayern 3 puanı 82'de kaptı! Boey asist yaptı Bayern 3 puanı 82'de kaptı! 18:28
Hollanda'da zafer Lando Norris'in! Hollanda'da zafer Lando Norris'in! 18:18
Chelsea deplasmanda gol oldu yağdı! Chelsea deplasmanda gol oldu yağdı! 18:04
Arda Turan'dan Eyüpspor taraftarına çağrı! Arda Turan'dan Eyüpspor taraftarına çağrı! 17:43
Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! 17:30
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev 16:56
Daha Eski
Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! Beşiktaş'a Daniel Amartey müjdesi! 16:48
R. Madrid - R. Valladolid | CANLI R. Madrid - R. Valladolid | CANLI 16:29
Günün transfer bombası! Diagne Süper Lig devine geliyor Günün transfer bombası! Diagne Süper Lig devine geliyor 15:56
Galatasaray'da transfer çıkmazı! Galatasaray'da transfer çıkmazı! 15:48
Kocaelispor'un kupası kayboldu! Kocaelispor'un kupası kayboldu! 15:27
Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı... Beşiktaş'ta sağ bek gelişmesi! Haber yolladı... 15:25