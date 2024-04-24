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Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek paylaşımı

Formula 1'in efsane pilotlarından Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili paylaşımda bulundu. Britanyalı pilot, Gazze'ye destek olan paylaşımda, ""Bu olanlar artık sona ermeli." diyerek bir kez daha barış çağrısında bulundu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 15:28
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Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek paylaşımı

Formula 1'in şampiyon pilotu Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sessiz kalmıyor.

Daha önce birçok kez ateşkes çağrısı yapan Britanyalı pilot, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Çocuk kayıpları devam ediyor." başlıklı bir video paylaştı.

Altına da bir yorumda bulunan başarılı pilot, "Bu olanlar artık sona ermeli." diyerek bir kez daha barış çağrısında bulundu.

RAMAZAN AYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

39 yaşındaki Mercedes pilotu, geçtiğimiz aylarda 36 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayına dikkat çekerek şunları söylemişti:

Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi, sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Hemen şimdi ateşkes.

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