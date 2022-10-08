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Formula 1 pilotu Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine takımında yarışmaya karar verdi!

26 yaşındaki Fransız Formula 1 pilotu Pierre Gasly kariyeri hakkında kritik bir karar verdi. Ünlü sporcu gelecek yıldan itibaren Alpine takımı adına yarışacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 13:28
Formula 1 pilotu Pierre Gasly, gelecek yıldan itibaren Alpine takımında yarışmaya karar verdi!

Alpine'den yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Alpha Tauri pilotuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi. Gasly, yeni takımında vatandaşı Esteban Ocon'la puan mücadelesi verecek. İkisi de Normandiyalı olan pilotların arkadaşlıkları karting yaptıkları yıllara dayansa da rekabet arttıkça aralarının bozulduğunu gizlemediler.

Formula 1 kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirten Gasly, "Fransız kökleri olan bir takım için yarışmak özel bir şey. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca onlara karşı yarıştığım için Alpine'in güçlü yönlerini biliyorum. Gelişmeleri ve hırsları çok etkileyici." ifadelerini kullandı. Alpha Tauri takımı, Gasly'den boşalan koltuk için 27 yaşındaki Hollandalı Nyck de Vries ile anlaştı.

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