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Son dakika spor haberi: Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ilk yarışı sağanak nedeniyle ertelendi

Son dakika spor haberleri... Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugün yapılacak ilk yarışı yoğun yağış nedeniyle yarına ertelendi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda koşulan superpole (sıralama) yarışında birinci olmuştu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:07
Son dakika spor haberi: Toprak Razgatlıoğlu'nun Endonezya'daki ilk yarışı sağanak nedeniyle ertelendi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugün yapılacak ilk yarışı yoğun yağış nedeniyle yarına ertelendi.

Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışlarının ilki, yarın sabah TSİ 06.00'da 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde başlayacak. İkinci yarışın da saat 10.00'da yapılacağı açıklandı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda bugün sabah koşulan superpole (sıralama) yarışında birinci olmuştu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, yarın ilk yarış sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilecek.


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