İstanbul herkesin dilinde!

İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz medyasından BBC, Hamilton'ın yarış sırasında takımı Mercedes'in lastik değişimi çağrısını reddederek pit alanına gitmemesini eleştirerek, "Lewis Hamilton, Mercedes'i dinlemeyerek lastik değişimini geç yaptı ve muhtemel podyum veya yarışı kazanma şansını itti." değerlendirmesinde bulundu. Daily Mail ise "Sinirlerine hakim olamayan Hamilton, takımının pit alanına girme çağrısını dinlemeyerek dünya şampiyonluğu mücadelesinde ağır bir yara aldı" diye yazdı. İspanyol basınında, yarışla ilgili haberlerde, İspanyol pilotlar Sainz ve Alonso'nun yanı sıra ıslak pist, Hamilton ile Verstappen arasındaki liderlik mücadelesi öne çıkarıldı. Marca "Türkiye'de, hiç durmayan ince yağış damgasını vurdu" ifadesini kullandı.

İstanbul'da bu hafta sonu adeta Formula 1 rüzgarı esti. Intercity İstanbul Park'ın 8-10 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yaptığı Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021 etkinliğine 3 gün boyunca toplam 190 bin kişi katıldı. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, geçen senenin ardından bu sene de yarışı kusursuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.