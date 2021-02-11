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'dan korkutan kaza!

'in efsane pilotları arasına adını yazdıran , trafik kazası geçirdi. Ünlü pilotun bilincinin açık olduğu ve detaylı sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 01:28
Fernando Alonso'dan korkutan kaza!

Dünya Şampiyonası'nda iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot , trafik kazası geçirdi.

Takımı Alpine'den yapılan açıklamada, 'de bisiklet sürerken trafik kazası geçiren 39 yaşındaki pilotun bilincinin açık olduğu ve yarın sabah detaylı sağlık kontrolüne gireceği belirtildi.

Formula 1'e iki yıl aranın ardından bu sezon 'un yerine Alpine adıyla kurulan takımla katılacak İspanyol pilotun sağlık durumunun, yarışlara katılmasına engel olup olmayacağı ise bilinmiyor.

Renault takımıyla 2005 ve 2006'da şampiyonluk yaşayan Fernando Alonso, son olarak takımıyla 2018 yılında Formula 1'e veda etmiş ve kariyerini diğer otomobil yarışlarına yönlendirmişti.

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