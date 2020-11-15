S Sport izle! Formula 1 saat kaçta? Hangi kanalda ve nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? | F1 izle...

Formula 1 yarışını yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.
FORMULA 1 (F1) NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak.
S SPORT NASIL İZLENİR? HANGİ PLATFORMLARDA VAR? KAÇINCI KANAL?
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal