Haberler Motor Sporları S Sport izle! Formula 1 saat kaçta? Hangi kanalda ve nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? | F1 izle...

S Sport izle! 1 saat kaçta? Hangi kanalda ve nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? | izle...

9 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenen 1 heyecanını yaşamak isteyen sporseverler S Sport izlemek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Formula 1 () nasıl izlenir? Saat kaçta? Hangi kanalda? S Sport ve S Sport Plus hangi platformlarda var? İşte detaylar...

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 13:29
S Sport izle! Formula 1 saat kaçta? Hangi kanalda ve nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? | F1 izle...

1 yarışını yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.

FORMULA 1 (F1) NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR? HANGİ PLATFORMLARDA VAR? KAÇINCI KANAL?

D-Smart 78. Kanal

+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

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