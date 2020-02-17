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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Honda’nın yeni aracı görücüde

Honda’nın yeni aracı görücüde

2006'dan bu yana Formula 1'de mücadele eden takımının yeni adı oldu.

2006'dan bu yana Formula 1'de mücadele eden takımının yeni adı oldu. 'daki lansmana Honda'nın 2020 sezonunda kullanacağı yeni aracı da görücüye çıktı. Takım pilotları Pierre Gasly ve Daniil Kvyat da yer aldı.
  1. 17.2.2020
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