Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nun açık otoparkında gerçekleştirilen organizasyonda, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan İbrahim Yücebaş 338 puanla birinci oldu.

Yarışta Kemal Özhaseki ikinci, Özer Mollamehmetoğlu ise üçüncü sırada yer aldı.

Dünyanın 12 farklı noktasında düzenlenen organizasyonun Türkiye finalinde 23 pilot piste çıktı. İlk turda elemeler sonucunda 8 pilot finale kaldı.

Yarışı kazanan İbrahim Yücebaş, 23 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yarış öncesinde driftin usta isimlerinden Lübnanlı Abdo Feghali, Falken lastiklerini kullandığı aracıyla gösteri düzenledi.

Öte yandan gösteri düzenleyen Red Bull sporcusu Birkan Polat da motosikletiyle seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Yarışta mücadele eden pilotlardan Çağlar Küçükdumlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, organizasyonda çok eğlendiklerini ve ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Organizasyonun, drift sporunun gelişimi açısından önemine değinen Çağlar Küçükdumlu, şunları kaydetti:

"Oldukça kalabalık bir seyirci grubu vardı. İlgiden çok memnun kaldık. 10 sene önceye göre otomobil sporları çok iyi yerde ama daha gidecek çok yolumuz var. Büyük şirketlerin otomobil sporlarını desteklemeleri gerekiyor. İşin en güzel kısmı hepimizin arkadaş olması. Burada birbirleriyle rakip olan yarışmacılar, aynı zamanda birbirlerine yardımcı oluyor. Birinin aracında arıza olduğunda diğeri ona yardımcı oluyor. Driftin güzel yanı biraz da bu."

'En uzun drift süresine sahip sporcu' unvanına sahip Feghali ise organizasyon hakkında, "2018'de Red Bull Car Park Drift'in Türkiye'de yapılacağını duyunca çok heyecanlandım. Bugün İstanbullular ile unutulmaz bir yarış yaşadık. Parkurlardaki engeller tüm dünyada aynı şekilde uygulanıyor. Biz de bugün Türkiye'de global standartlarda bir drift yarışına tanıklık ettik. Oldukça heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.