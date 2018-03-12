Meksika'da kazanan Ogier
Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Meksika'da M-Sport takımından Fransız Ogier birinci oldu
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen üçüncü ayağını, M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.
WRC sezonunun üçüncü ayağı Meksika Rallisi'nde, 344,49 kilometre uzunluğundaki pistte 22 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 53 dakika 58 saniyede tamamlayan Ogier, zafere ulaştı.
Meksika'da kariyerinin 4. birinciliğine ulaşan Ogier, bu sezon ise Monte Carlo Rallisi'nin ardından ikinci yarış galibiyetine imza attı ve genel klasmanda zirveye yerleşti.
Hyundai takımının İspanyol sürücüsü Dani Sordo, Ogier'nin 1 dakika 13.6 saniye arkasında ikinci, Citroen Total ekibinden Büyük Britanyalı Kris Meeke ise liderin 1 dakika 29 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı, 5-8 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
Meksika'da kazanan Ogier haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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