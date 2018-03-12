Meksika'da kazanan Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen üçüncü ayağını, M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

WRC sezonunun üçüncü ayağı Meksika Rallisi'nde, 344,49 kilometre uzunluğundaki pistte 22 etaptan oluşan mücadeleyi 3 saat 53 dakika 58 saniyede tamamlayan Ogier, zafere ulaştı.

Meksika'da kariyerinin 4. birinciliğine ulaşan Ogier, bu sezon ise Monte Carlo Rallisi'nin ardından ikinci yarış galibiyetine imza attı ve genel klasmanda zirveye yerleşti.

Hyundai takımının İspanyol sürücüsü Dani Sordo, Ogier'nin 1 dakika 13.6 saniye arkasında ikinci, Citroen Total ekibinden Büyük Britanyalı Kris Meeke ise liderin 1 dakika 29 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı, 5-8 Nisan'da Fransa'da düzenlenecek.