Kadro açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takımımızın geniş kadrosu açıklandı. Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra boy gösterecek ay yıldızlıların geniş aday kadrosunda 35 futbolcu yer aldı. A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçı oynayacak. Milliler, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 7 Haziran'da ise ABD'de Venezuela ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda takımlar nihai kadrolarını 26 kişiye indirecek.

A Milli Takım, dev organizasyonda 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da Paraguay ile karşılaşacak.