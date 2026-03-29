Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Zeki müjdesi

Sakatlığı nedeniyle Romanya maçında oynayamayan Romalı yıldız sağ bekimiz, dünkü idmana çıktı ve tarihi Kosova maçında forma bekliyor.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Milli Takımımız'da savunma hattı için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle Romanya maçında forma giyemeyen, İtalya'da Roma'da oynayan yıldız sağ bekimiz Zeki Çelik, dünkü idmana katıldı.

Sakatlığını atlatan 29 yaşındaki savunmacımız, Kosova maçında Montella'dan forma bekliyor. Tecrübeli sağ bek, 58 kez milli formayı giyerken, 3 gol kaydetti.

A Milli Takımımız, Kosova ile oynayacağı final maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcularımızın moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

MERİH DEMİRAL ZOR

Kulübü Al-Ahli'de geçirdiği kuadriseps tendon sakatlığı nedeniyle sakat gelen savunma bakanımız Merih Demiral'in ise tarihi maça yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Tedavisi süren 28 yaşındaki yıldız stoperimiz için yapılan değerlendirmelerde hazır olmadığı tespit edildi.

DEPLASMANDA BİLEĞİMİZ BÜKÜLMÜYOR

A Milli Takımımız, Kosova'yla tarihi maç öncesinde deplasmandaki başarılı grafiğiyle güven aşılıyor. Bizim Çocuklar, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybetti. Ay-yıldızlılar, tek yenilgisini Uluslar Ligi'nde 19 Kasım 2024'te Karadağ deplasmanında 3-1'lik sonuçla aldı. Tek mağlubiyet aldığımız deplasman performansımızda, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ettik.

