Montella'yla gideriz

A Milli Futbol Takımımız, teknik direktörümüz Vincenzo Montella liderliğinde emin adımlarla Dünya Kupası'na yürüyor. Eylül 2023'te teknik adamlık koltuğuna oturan İtalyan çalıştırıcı, Bizim Çocuklar'ı Avrupa Şampiyonası'na götürüp çeyrek final oynatırken, tarihte ilk kez Uluslar A Ligi'ne çıkardı.

Şimdi de 24 senelik Dünya Kupası hasretini bitirme yolundaki tarihi yürüyüşümüzde sahamızda Romanya'yı devirirken, Salı günü tarihi finalde Kosova engeli aşılırsa bir hayali daha gerçeğe dönüştürecek.

24 YILLIK HASRETE SON

Çocuklar'a 'kazanma alışkanlığını' aşılayan Montella, resmi maçlar dikkate alındığında, Milli Takım'da 2000'den beri görev yapan teknik adamlar içerisinde en başarılı isim oldu. 51 yaşındaki hoca, 10 farklı dönemde görev yapan 8 teknik adam içerisinde maç başı 2.13 puan ortalamayla zirvede yer aldı. Salı günü Kosova karşısında da istatistiklerde zirveye çıkan İtalyan hocamızın taktik dehası ve oyunu okuma becerisiyle 24 yıllık Dünya Kupası hasretimize son vereceğimize yürekten inanıyoruz.

SIRADA APOLET VAR

Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Avrupa 3.'sü apoletine sahip Fatih Terim'in iki dönemi (1.79 / 1.81) ile Dünya Kupası 3.'lüğü bulunan Şenol Güneş'i iki farklı zamanda (1.60 / 2.05) geride bırakmayı başardı. Montella da duayen isimlerimiz Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi Milli Takımımız'la artık apolet takmak istiyor.

YÜZDE 55'LE DÜNYA KUPASINDAYIZ

Tarihi randevu öncesinde Dünya Kupası'nda boy gösterme olasılıkları belli oldu. Veri sitesi Football Meets Data, A Milli Takımımız'ın dev organizasyona katılma oranına yüzde 55 verdi. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın kapısına kadar gelen Kosova'ya ise yüzde 45 şans tanındı.