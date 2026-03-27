Ziraat Türkiye Kupası
A Milli Futbol Takımı

Çilingir Arda

A Milli Futbol Takımımız, Romanya karşısında sevinirken Arda Güler sahneye çıktı. Ferdi Kadıoğlu’na usta işi bir gol pası atan 21 yaşındaki futbolcu, ayakta alkışlandı, büyük beğeni topladı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Çilingir Arda

2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyerek play-off finaline kalan Türkiye müthiş bir sevinç yaşadı. Zafere giden yolda Arda Güler ayakta alkışlandı. 53'te Ferdi Kadıoğlu'nun golünde muhteşem bir asist yapan Arda beğeni topladı. Klasını konuşturan 21 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarının ve tribünlerin takdirini kazandı. Arda Güler, Dünya Kupası elemelerinde grup aşaması ve play-off etabında skor katkısı vermeyi sürdürdü.

5 GOLE DİREKT KATKI

Dünyaca ünlü yıldız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 5 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı. Play-off yarı finalinde Romanya önünde enfes bir asist yapan Arda Güler, toplamda 6 maçta 1 gol, 4 asistle 5 gole doğrudan katkı verdi. Arda, Dünya Kupası yolunda sadece İspanya deplasmanında kadroda yoktu. Yıldız isim, Gürcistan'da 1, Bulgaristan karşısında 2 ve dün akşam Romanya önünde 1 asist yaptı. Genç orta saha tek golünü Bulgaristan'a attı.

ÇOK MUTLUYUZ

Zafer golünün asistini yapan Arda Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da kazanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk" dedi.

HAYDİ TÜRKİYE

Müthiş galibiyeti getiren golü atan Ferdi Kadıoğlu, "Haydi Türkiye, hep beraber. Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk" diye konuştu.

KALECİ RADU'YA TAKILDI

Arda Güler, maç esnasında gole de çok yaklaştı. 72'de ceza sahası içinde enfes bir şut çıkaran Arda, Romanya kalecisi Radu'ya takıldı. Rumen file bekçisi sert şutu kornere çeldi. 21 yaşındaki yıldız maç boyunca 4 şut çekti.

G.Saray Hakan için o rakamın üzerine çıkmayacak!
G.Saray'a dünya yıldızı!
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Başkan Erdoğan'dan finale yükselen A Milli Takım'a tebrik telefonu
F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro!
G.Saray'a Yunan yetenek!
Son Dakika
F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! F.Bahçe'ye üç isimden 40 milyon euro! 01:11
Finaldeki rakibimiz Kosova! Finaldeki rakibimiz Kosova! 01:05
Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! Bizim Çocuklar Dolmabahçe'de turladı! 01:05
Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! Montella'dan istifa sorusuna sert yanıt! 01:05
Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı Bizim Çocuklar'ın zaferi dış basında! Arda'ya övgü yağdı 01:05
Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! Montella: Kolay olmayacağını biliyordum! 01:05
Daha Eski
"Böyle bir an geleceğini biliyorduk" "Böyle bir an geleceğini biliyorduk" 01:05
Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! Lucescu: Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık! 01:05
A. Efes İspanya'da kaybetti! A. Efes İspanya'da kaybetti! 01:05
Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Sergio Ramos'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 01:05
G.Saray'a dünya yıldızı! G.Saray'a dünya yıldızı! 01:05
Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! Milli maçımız öncesi Mehter şöleni! 01:05