TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hocaya teşekkür ediyorum. Artık bir adım kaldı" dedi
Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ay-yıldızlı ekibimizi tebrik etti. Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hep söyledim. Tarihin en karakterli ve en kaliteli kadrosu. Hocaya teşekkür ediyorum aile ortamını kurduğu için. Artık bir adım kaldı. İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz ve orada da güzel işler yapacağız. Bu çocuklar hak ediyor. Biz başından beri inanıyoruz Amerika'ya gidip orada güzel işler yapacağımıza. Kızım bana 'Futbolun başkanı ol. Dünya Şampiyonu olalım' demişti. Kızımın temiz kalbine inanıyorum. Bir bakarsanız Amerika'dan kupayla döneriz. Cenab-ı Allah inşallah nasip etsin."