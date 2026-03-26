Montella'yla basın toplantısına katılan Arda Güler, "Dünya Kupası'na katılabilmekten güçlü bir motivasyon yok" dedi
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Montella'yla basın toplantısına katılan Arda Güler, "Dünya Kupası'na katılabilmekten güçlü bir motivasyon yok" derken, "2002'de daha dünyada değildim. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiğimizden beri tek hayalimiz, Dünya Kupası'na gidebilmekti. Çok heyecanlıyız ve tek hayalimiz Dünya Kupası'na gidebilmek" diye iddialı konuştu.