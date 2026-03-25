Uğurcan çok yetenekli

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Pascal Nouma, Romanya'da Gazeta Superturilor'a konuştu. Dünya Kupası play-off yarı finalidenki Türkiye- Romanya maçını değerlendiren Nouma, şu sözleri kullandı: "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Kaleci Uğurcan Çakır son derece yetenekli, Liverpool karşısında inanılmaz bir maç çıkardı.

Herkesin Arda Güler, Kenan Yıldız veya Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsetmemizi beklediğini biliyorum. Ama ben Uğurcan'dan bahsetmeyi seviyorum, çünkü o bunu hak ediyor. Elbette Arda Güler fantastik bir yeteneğe sahip ve İspanya'da muhteşem goller attı. Milli takımda da çok iyi performanslar sergilemesini umuyorum, çünkü benim açımdan bakıldığında, bazen Real Madrid'de milli takımda olduğundan daha iyi oynadı."