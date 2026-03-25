Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Damat Tween mağazasının açılışı ve sponsorluk anlaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yarın akşam Romanya ile sahamızda oynayacağımız maç öncesi umut dolu açıklamalar yapan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2002'den bu yana süren hasretini biteceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'na katılacağız Allah'ın izniyle. Cenabı Allah nasip edecek inşallah 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na gideceğiz." A Milli Takımımızın ürünlerine erişimin kolaylaşacağını kaydeden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimizle anlaşma yapıp, onların mağazalarında Milli Takım stantları açmayı düşünüyoruz" dedi.

ÖZE ÜRÜN VE TASARIMLARLA

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Damat Tween mağazasının açılışı ve gerçekleşen sponsorluk anlaşması için teşekkür ederek, "Bir dünya markası. Dünyanın her yerinde ve ABD'de mağazalar var. İnşallah Cenabı Allah nasip edecek, bizim çocuklar Dünya Kupası'na özel tasarımlı ürünlerle gidecek" diye konuştu. Ayrıca yeni formanın tanıtımı yapıldı.

MAĞAZA AÇILDI

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde A Milli Futbol Takımı'na ait yeni formalarının satışa sunulduğu "Kırmızı Beyaz Mağaza" açıldı. Ay-yıldızlı ekibimizin formalarının yanısıra birçok ürün yeni mağazada yer aldı.