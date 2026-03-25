Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na gideceğiz

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “Dünya Kupası’na katılacağız Allah’ın izniyle. Cenabı Allah nasip edecek inşallah iki maç sonra 24 senenin üzerine 2026 Dünya Kupası’na gideceğiz” dedi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Damat Tween mağazasının açılışı ve sponsorluk anlaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yarın akşam Romanya ile sahamızda oynayacağımız maç öncesi umut dolu açıklamalar yapan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2002'den bu yana süren hasretini biteceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'na katılacağız Allah'ın izniyle. Cenabı Allah nasip edecek inşallah 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na gideceğiz." A Milli Takımımızın ürünlerine erişimin kolaylaşacağını kaydeden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimizle anlaşma yapıp, onların mağazalarında Milli Takım stantları açmayı düşünüyoruz" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Damat Tween mağazasının açılışı ve gerçekleşen sponsorluk anlaşması için teşekkür ederek, "Bir dünya markası. Dünyanın her yerinde ve ABD'de mağazalar var. İnşallah Cenabı Allah nasip edecek, bizim çocuklar Dünya Kupası'na özel tasarımlı ürünlerle gidecek" diye konuştu. Ayrıca yeni formanın tanıtımı yapıldı.

Riva'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde A Milli Futbol Takımı'na ait yeni formalarının satışa sunulduğu "Kırmızı Beyaz Mağaza" açıldı. Ay-yıldızlı ekibimizin formalarının yanısıra birçok ürün yeni mağazada yer aldı.

F.Bahçe'den Gimenez bombası!
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Sabancı kardeşler, Fikret Orman ve Güzide Duran gözaltında
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Openda müjdesi!
G.Saray'dan kulübeye yeni yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fikret Orman gözaltına alındı Fikret Orman gözaltına alındı 01:47
Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! Trabzonspor-F.Bahçe maçındaki olaylar hakkında karar çıktı! 01:14
Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! Anadolu Efes'ten bir kayıp daha! 01:14
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 01:14
TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... TFF resmen duyurdu! İşte Avrupa kupalarına katılacak takım sayımız... 01:14
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kaybetti! 01:14
Daha Eski
Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! Yıldız isim MLS ekibine transfer oldu! 01:14
F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! F.Bahçe'den flaş 'sosyal medya' açıklaması! 01:14
Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! Türkiye Kupası yarı final programında değişiklik! 01:14
Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! Noa Lang sakatlığında son durumu açıkladı! 01:14
F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! F.Bahçe için kaçan balık büyük oldu! 01:14
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi! 01:14