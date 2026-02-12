Dev heyecan

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bugün yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak. A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek.
TURNUVA FORMATI
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4. sırayı alan takımlar, B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. A Ligi'nin 3. sıradaki takımları ve B Ligi'nin 2'leri B Ligi'nin 3. sıradaki takımları ve C Ligi'nin 2'leri, iki ayaklı play-off oynayacak. C Ligi'nin 4. sıradaki en iyi 2 takımı ile D Ligi'nin 2'ncisi arasında da play-off maçı yapılacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
1. TORBA
PORTEKİZ
İSPANYA
2. TORBA
İTALYA
HOLLANDA
DANİMARKA
HIRVATİSTAN
3. TORBA
SIRBİSTAN
BELÇİKA
4. TORBA
GALLER
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
MÜSABAKA TARİHLERİ
1. VE 2. MAÇLAR: 24-29 Eylül 2026
3. VE 4. MAÇLAR: 30 Eylül-6 Ekim 2026
5. VE 6. MAÇLAR: 12-17 Kasım 2026
ÇEYREK FİNALLER: 25-30 Mart 2027
FİNAL VE 3.'LÜK MAÇI: 9-13 Haziran 2027