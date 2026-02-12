CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Dev heyecan

Dev heyecan

UEFA Uluslar Ligi’nde 2026-2027 sezonu kuraları bugün çekilecek. A Ligi’nde mücadelede edecek ay-yıldızlılar, kura çekimine dördüncü torbadan katılacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Dev heyecan

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bugün yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak. A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek.

TURNUVA FORMATI

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4. sırayı alan takımlar, B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. A Ligi'nin 3. sıradaki takımları ve B Ligi'nin 2'leri B Ligi'nin 3. sıradaki takımları ve C Ligi'nin 2'leri, iki ayaklı play-off oynayacak. C Ligi'nin 4. sıradaki en iyi 2 takımı ile D Ligi'nin 2'ncisi arasında da play-off maçı yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA

PORTEKİZ

İSPANYA

FRANSA

ALMANYA

2. TORBA

İTALYA

HOLLANDA

DANİMARKA

HIRVATİSTAN

3. TORBA

SIRBİSTAN

BELÇİKA

İNGİLTERE

NORVEÇ

4. TORBA

GALLER

ÇEKYA

YUNANİSTAN

TÜRKİYE

MÜSABAKA TARİHLERİ

1. VE 2. MAÇLAR: 24-29 Eylül 2026

3. VE 4. MAÇLAR: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5. VE 6. MAÇLAR: 12-17 Kasım 2026

ÇEYREK FİNALLER: 25-30 Mart 2027

FİNAL VE 3.'LÜK MAÇI: 9-13 Haziran 2027

Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe...
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadelede iş birliği masada
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor derbiye hazır Trabzonspor derbiye hazır 18:31
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:44
Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... 17:09
İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu 16:45
Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler 16:23
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 15:56
Daha Eski
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 15:38
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:35
Eda Erdem için 'son' imza! Eda Erdem için 'son' imza! 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33