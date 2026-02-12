Dev heyecan

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi bugün yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak. A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek.

TURNUVA FORMATI

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek. A ve B Liglerinde 4. sırayı alan takımlar, B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde 4. sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. A Ligi'nin 3. sıradaki takımları ve B Ligi'nin 2'leri B Ligi'nin 3. sıradaki takımları ve C Ligi'nin 2'leri, iki ayaklı play-off oynayacak. C Ligi'nin 4. sıradaki en iyi 2 takımı ile D Ligi'nin 2'ncisi arasında da play-off maçı yapılacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA

PORTEKİZ

İSPANYA

FRANSA

ALMANYA

2. TORBA

İTALYA

HOLLANDA

DANİMARKA

HIRVATİSTAN

3. TORBA

SIRBİSTAN

BELÇİKA

İNGİLTERE

NORVEÇ

4. TORBA

GALLER

ÇEKYA

YUNANİSTAN

TÜRKİYE

MÜSABAKA TARİHLERİ

1. VE 2. MAÇLAR: 24-29 Eylül 2026

3. VE 4. MAÇLAR: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5. VE 6. MAÇLAR: 12-17 Kasım 2026

ÇEYREK FİNALLER: 25-30 Mart 2027

FİNAL VE 3.'LÜK MAÇI: 9-13 Haziran 2027