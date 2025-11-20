CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye'nin rakibi Romanya'yı tanıyalım

A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off 1. maçındaki rakibi Romanya'yı tanıyalım. Rakibimiz elemelerde grubunu 3. sırada tamamlarken Uluslar Ligi statüsünde play off oynamaya hak kazanmıştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 15:51 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 15:53
2026 Dü nya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda play-off ilk turu maçında Romanya ile eşleşti.

Millilerimiz, rakibiyle kendi sahasında oynayacak.

ROMANYA'YI TANIYALIM!

Rakibimizin kadrosunda ülkemizde forma giyen 4 futbolcu yer alıyor!

Ianis Hagi | Alanyaspor

Valentin Mihaila | Çaykur Rizespor

Dejan Sorescu | Gaziantep FK

Denis Draguş | Eyüpspor

ROMANYA'NIN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI

Romanya 0-1 Bosna Hersek

San Marino 1-5 Romanya

Avusturya 2-1 Romanya

Romanya 2-0 Güney Kıbrıs

Romanya 1-0 Avusturya

Bosna Hersek 3-1 Romanya

Romanya 7-1 San Marino

ROMANYA ULUSLAR LİGİ'NDE NE YAPMIŞTI?

Kosova 0-3 Romanya

Romanya 3-1 Litvanya

Güney Kıbrıs 0-3 Romanya

Litvanya 1-2 Romanya

Romanya 3-0 Kosova

Romanya 4-1 Güney Kıbrıs

Lucescu'nun öğrencileri grubun 6'da 6 ile tamamladı.

