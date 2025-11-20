Türkiye'nin rakibi Romanya'yı tanıyalım

2026 Dü nya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu İspanya'nın ardından ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası yolunda play-off ilk turu maçında Romanya ile eşleşti.
Millilerimiz, rakibiyle kendi sahasında oynayacak.
ROMANYA'YI TANIYALIM!
ROMANYA'YI TANIYALIM!
Rakibimizin kadrosunda ülkemizde forma giyen 4 futbolcu yer alıyor!
Valentin Mihaila | Çaykur Rizespor
Denis Draguş | Eyüpspor
ROMANYA'NIN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI
Romanya 0-1 Bosna Hersek
San Marino 1-5 Romanya
Avusturya 2-1 Romanya
Romanya 2-0 Güney Kıbrıs
Romanya 1-0 Avusturya
Bosna Hersek 3-1 Romanya
Romanya 7-1 San Marino
ROMANYA ULUSLAR LİGİ'NDE NE YAPMIŞTI?
ROMANYA ULUSLAR LİGİ'NDE NE YAPMIŞTI?
Kosova 0-3 Romanya
Romanya 3-1 Litvanya
Güney Kıbrıs 0-3 Romanya
Litvanya 1-2 Romanya
Romanya 3-0 Kosova
Romanya 4-1 Güney Kıbrıs
Lucescu'nun öğrencileri grubun 6'da 6 ile tamamladı.