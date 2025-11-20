A Milli Takımımızın Play-Off Turu'ndaki rakipleri belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'ndaki rakiplerinin hangi takımlar olacağı büyük merak konusuydu. Heyecanla beklenen kura çekimi sona erdi ve Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası yolundaki eşleşmeleri belli oldu.

1. VE 2. TURDAKİ RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na katılım biletini almak için mücadele vereceği play-off aşaması C yolunda 1. turda Romanya ile karşılaşacak. C yolunda oynanacak bir diğer maç Slovakya ile Kosova arasında olacak ve kazanan, 2. turda Bizim Çocuklar ile Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmak üzere karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası Play-Off A Yolu:

🔸 İtalya-Kuzey İrlanda

🔸 Galler-Bosna Hersek

B Yolu:

🔸 Ukrayna-İsveç

🔸 Polonya-Arnavutluk

C Yolu:

🔸 TÜRKİYE- Romanya

🔸 Slovakya-Kosova

D Yolu:

🔸 Danimarka-Kuzey Makedonya

🔸 Çekya-İrlanda

Finale çıktığımız takdirde final maçı ya Slovakya ya da Kosova deplasmanında olacak.

🇹🇷 A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya oldu! 🏆 Yarı finaldeki rakibimizi elememiz halinde, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile deplasmanda karşılaşacağız. pic.twitter.com/HSK9bxVf0S — A Spor (@aspor) November 20, 2025

4 TAKIM DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu birinci sırada tamamlayan 12 takım direkt olarak Dünya Kupası'na katıldı. Grup aşamasını ikinci sırada bitiren 12 takım ile Uluslar Ligi'nden dahil olan 4 takım ise son 4 bileti almak için kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası play-off karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre karşı karşıya gelecek takımlar, yarı final ve final formatında kozlarını paylaşacak. Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.