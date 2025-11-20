Vincenzo Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! "Onlar beni çok iyi tanıyor"

A Milli Takımımızın, 2026 Dünya Kupası yolunda Play-Off Turu'ndaki rakipleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

Soru: Rakiplerin Türkiye'den korkması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?

Buraya kadar gelirken gerçekten iyi oynadık fakat artık hedefimiz Romanya maçı ve ardından final. İlk maçta çok iyi performans göstermek zorundayız.

Soru: Finalde Kosova veya Slovakya ile oynayacaksınız. Bu eşleşmeye nasıl bakıyorsunuz?

Slovakya'nın başında İtalyan bir teknik direktör olan Calzona var. O çok iyi bir antrenör ve takımı oldukça kompakt oynayan, iyi bir takım. Final için herhangi bir eşleşme tercihim yok. Umuyorum ki Türkiye olarak biz finale kalacağız. Tek düşüncem bu. Bu benim için daha önemli.

Romanya'nın hocası Lucescu ve Slovakya hocası Calzona'yı tanımamızın bir avantaj olduğunu düşünüyor musunuz?

Hayır, onlar da beni çok iyi tanıyor. Lucescu'nun futbolunda da İtalyan mentalitesi var. Türkiye'de uzun süreler çalıştı O çok akıllı bir teknik direktör. Ona büyük saygı duyuyorum.

Maçı düşünmek için henüz çok erken. Biliyorsunuz ki maçlar martta oynanacak ve önümüzde uzun bir süre var. Her şey bugünkünden farklı olabilir. Her oyuncuyu kontrol etmek ve onları gözlemlemek için çok süremiz var.