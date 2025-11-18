CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takımımız play-off provası için sahada! İşte Vincenzo Montella'nın İspanya maçı muhtemel 11'i

A Milli Takımımız play-off provası için sahada! İşte Vincenzo Montella'nın İspanya maçı muhtemel 11'i

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki son maçında İspanya’ya konuk olacak. La Cartuja Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Felix Zwayer düdük çalacak Milliler zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte müsabakanın muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takımımız play-off provası için sahada! İşte Vincenzo Montella'nın İspanya maçı muhtemel 11'i

Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla devirerek playoff'a katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında bu gece dünya futbolunun 1 numarası İspanya ile karşılaşacak. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

İSPANYA GOL DAHİ YEMEDİ

E Grubu'nda İspanya ve Türkiye grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 puanla ikinci, 5'te 5 yapan Boğalar 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Türkiye'nin kazanması halinde genel averaja bakılacak.19 gol atan ve 5 maçta da kalesini kapatan İspanya'nın bize karşı 14 gol averaj üstünlüğü var. Türkiye'nin liderlik ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı, maçı 7 veya daha farklı kazanmasından geçiyor. Ancak bu da mucizenin ötesinde bir durum.

KURA ÇEKİMİ 20 KASIM'DA

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımımızın play-off aşamasındaki rakibi 20 Kasım Perşembe günü belli olacak. Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finalindeki karşılaşmayı Türkiye'de oynayacak. Play-off finalinde ise hangi ülkenin karşılaşmaya ev sahipliği yapacağı ise kura ile belirlenecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İspanya deplasmanının hazırlıkları dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılanan antrenmanla tamamlandı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ve Kaan Ayhan yer almadı. Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı ise takımdan ayrı çalıştı.

KUTUCU KADROYA ALINDI

A Milli Takım'da yaşanan sakatlıklar ve eksikler yüzünden bir takviye gerçekleştirildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ahmed Kutucu milli takıma davet edildi ancak dün sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. TFF'den yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkartıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

İspanya: SIMON, PORRO, CUBARSI, LAPORTE, CUCURELLA, MERINO, ZUBIMENDI, RUIZ, F. TORRES, BAENA, OYARZABAL

Türkiye: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, ÇAĞLAR, FERDİ, ORKUN, BARIŞ, OĞUZ, ARDA, KENAN, YUSUF

Aslan Lookman için kesenin ağzını açtı!
D&R - KİTAP
DİĞER
Fenerbahçe 4 yıldızın birden peşine düştü! Sadettin Saran'ın planı belli oldu...
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
Kanarya'dan Sörloth ile ilk temas!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
Daha Eski
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:03
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:00
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 00:59
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 00:57
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 00:54
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 00:52