A Milli Takımımız play-off provası için sahada! İşte Vincenzo Montella'nın İspanya maçı muhtemel 11'i

Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0'lık skorla devirerek playoff'a katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6'ncı ve son maçında bu gece dünya futbolunun 1 numarası İspanya ile karşılaşacak. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

İSPANYA GOL DAHİ YEMEDİ

E Grubu'nda İspanya ve Türkiye grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-Yıldızlı ekibimiz 12 puanla ikinci, 5'te 5 yapan Boğalar 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Türkiye'nin kazanması halinde genel averaja bakılacak.19 gol atan ve 5 maçta da kalesini kapatan İspanya'nın bize karşı 14 gol averaj üstünlüğü var. Türkiye'nin liderlik ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı, maçı 7 veya daha farklı kazanmasından geçiyor. Ancak bu da mucizenin ötesinde bir durum.

KURA ÇEKİMİ 20 KASIM'DA

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımımızın play-off aşamasındaki rakibi 20 Kasım Perşembe günü belli olacak. Ay-Yıldızlılar, play-off yarı finalindeki karşılaşmayı Türkiye'de oynayacak. Play-off finalinde ise hangi ülkenin karşılaşmaya ev sahipliği yapacağı ise kura ile belirlenecek.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İspanya deplasmanının hazırlıkları dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılanan antrenmanla tamamlandı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ve Kaan Ayhan yer almadı. Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı ise takımdan ayrı çalıştı.

KUTUCU KADROYA ALINDI

A Milli Takım'da yaşanan sakatlıklar ve eksikler yüzünden bir takviye gerçekleştirildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ahmed Kutucu milli takıma davet edildi ancak dün sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmadı. TFF'den yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir ise aday kadrodan çıkartıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

İspanya: SIMON, PORRO, CUBARSI, LAPORTE, CUCURELLA, MERINO, ZUBIMENDI, RUIZ, F. TORRES, BAENA, OYARZABAL

Türkiye: UĞURCAN, ZEKİ, MERİH, ÇAĞLAR, FERDİ, ORKUN, BARIŞ, OĞUZ, ARDA, KENAN, YUSUF