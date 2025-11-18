Bizim Çocuklar dış basında manşetlerde: İspanya partiyi bitiremedi!

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri son maçında İspanya ile deplasmanda karşı karşıyya geldi. Bizim Çocuklar gösterdikleri performansla alkış toplarken maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve elemelerde gol yemeyen İspanya ağlarına iki kez sarstı. Bu mücadele kısa süre içinde yabancı basında çok konuşulanlar arasına girdi. İşte dış basında atılan manşetler...
Mütevazı bir şekilde Dünya Kupası'na! Olağanüstü! Muhteşem! Enfes! Türkiye karşısında alınan beraberlik olmasa bu kelimeleri grup aşamasındaki performansımız için kullanabilirdik ama Türkiye beraberliği ayaklarımızın yere basmasını sağladı. (AS)
Türkiye, Sevilla'daki 2-2'lik beraberlik sonrası İspanya'nın mükemmel serisini bozdu ve Dünya Kupası'na gol yemeden, 6 galibiyetle gitme hayalini yıktı. (TNT Sports)
İspanya, Dünya Kupası'na gidiyor. Ama, Türkiye karşısında aldıkları 2-2'lik beraberlik sonrası ilk kez puan kaybedip ilk kez gol yiyerek... (Kicker)
İspanya partiyi bitiremedi! İyi bir başlangıç sonrası İspanya takımı bütünlüğü kaybetti, 2 gol yedi, Oyarzabal sayesinde beraberliği kurtardı. (Marca)
İspanya, Türkiye karşısında aldıkları 2-2'lik beraberlik sonrası 2026 Dünya Kupası biletini cebine koydu. Dirençli rakibi karşısında soğuk terler dökse de E Grubu'nu lider tamamlamayı bildiler. (Al Jazeera)
İspanya şaşırtmayan bir şekilde Dünya Kupası biletini aldı fakat şaşırtıcı bir şekilde Portekiz ile oynadıkları Milletler Ligi finalinden bu yana ilk kez gol yiyerek. Hem de Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'dan yoksun rakibinden. (L'Equipe)
