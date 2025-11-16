Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımı'mız, Bulgaristan'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar, Bursa'da oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılarak gruptaki son maçlar öncesi play-off'a kalmayı garantiledi. Millilerimize galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (p) ve 83. dakikada Atanas Chernev (k.k.) kaydetti. Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan 2-0 mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi. İşte atılan manşetler: GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol 'Timsah'ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, 'Aslanlar' elemelerde hala puan alamadı SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi