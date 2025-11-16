CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

Son dakika spor haberi: 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, sahasında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek play-off'a kalmayı garantiledi. Bulgar basını, A Milli Takımı'mızla olan mücadeleye geniş yer ayırdı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 09:46
Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımı'mız, Bulgaristan'ı konuk etti.

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

Ay-yıldızlılar, Bursa'da oynanan mücadeleden 2-0 galip ayrılarak gruptaki son maçlar öncesi play-off'a kalmayı garantiledi.

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

Millilerimize galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (p) ve 83. dakikada Atanas Chernev (k.k.) kaydetti.

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan 2-0 mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi. İşte atılan manşetler:

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç

Bulgar basını Türkiye yenilgisini konuşuyor! "Biz resmen futbolun cücesiyiz"

TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi

