CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye-Bulgaristan CANLI | Türkiye maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Türkiye-Bulgaristan CANLI | Türkiye maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Vincenzo Montella yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan A Milli Futbol Takımı, 3 puan alarak play-off turuna kalmanın hesaplarını yapıyor. Bulgaristan'da oynanan maçı 6-1 kazanmayı bilen kırmızı-beyazlılar, Bursa'da oynanacak maçta da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 17:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye-Bulgaristan CANLI | Türkiye maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Türkiye-Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. hafta karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 kez sahadan galip ayrılan ay-yıldızlılar, gruptan çıkma yolunda hata yapmadan devam etmek istiyor. İlk karşılaşmayı deplasmanda 6-1 kazanan milliler, iç sahada da aynı tempoyu yakalayıp 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, "Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle" aramalarını da giderek artırıyor. Peki, Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan maçı

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. haftasında oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı hangi kanalda

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye-Bulgaristan maçı muhtemel 11'leri

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Barış, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Lukas Petkov, Marin Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov

Türkiye-Bulgaristan maçı canlı izle

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA 25. RANDEVU

Tarihleri boyunca 24 defa karşı karşıya gelen Türkiye ile Bulgaristan, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 25. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı A Milli Takım kazanırken, 10 mücadeleyi de Bulgaristan üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Grupta son oynanan maçı kırmızı-beyazlılar 6-1 kazanırken, Bursa'daki rövanşi mücadelesinin nasıl sonuçlanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Türkiye-Bulgaristan maçları

MİLLİ TAKIM PUAN DURUMU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yer alan A Milli Takım, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 2. sırada yer alıyor. İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'ın da yer aldığı grupta puan durumu şöyle:

A Milli Futbol Takımı puan durumu

İspanya - 12 puan

Türkiye - 9 puan

Gürcistan - 3 puan

Bulgaristan - 0 puan

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçlarına çıkmaya hazırlanan A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella yönetiminde Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak Türkiye'nin kadrosu şu şekillde:

Milli Takım kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı

BULGARİSTAN KAMP KADROSU

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da karşılaşacağı rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Türkiye-Bulgaristan maçı nasıl, nereden izlenir

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Alex Bozhev (SK Slavia Prague), Dimitar Evtimov (FC Botev Vratsa)

Defans: Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (PFC Levski Sofia), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Martin Georgiev (PFC Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (SC Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle BK)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia), Stanislav Shopov (NK Osijek), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Ivan Yordanov (PFC Ludogorets 1945)

Forvet: Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Stanislav Ivanov (PFC Ludogorets 1945), Georgi Rusev (CSKA 1948), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Kiril Despodov (PAOK FC), Martin Minchev (KS Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HAKEMİ

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Bulgaristan maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak. Maçta Andrew Dallas VAR, Steven McLean de AVAR olarak görev alacak.

Türkiye-Bulgaristan maçı hakemi

İSPANYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında oynanacak İspanya-Türkiye maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Grubun son karşılaşması olan İspanya-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İspanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldız orta saha transferinde rakibi dünya devi!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
DİĞER
Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Rafa Silva gerçeklerini tek tek açıkladı! "Son kararını bize bildirecek"
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 350 bininci deprem konutu Adıyaman'da teslim ediliyor
Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva...
Buruk'un gözüne giremedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MVP Isaia Cordinier MVP Isaia Cordinier 16:45
G.Saray'a transferde büyük şok! G.Saray'a transferde büyük şok! 16:14
Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman? Lihtenştayn-Galler maçı ne zaman? 16:03
Kazakistan-Belçika maçı detayları! Kazakistan-Belçika maçı detayları! 15:29
Ve resmen açıklandı! Cengiz ve İrfan Can... Ve resmen açıklandı! Cengiz ve İrfan Can... 15:00
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 14:52
Daha Eski
Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? Bosna Hersek-Romanya maçı ne zaman? 14:23
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:13
Portekiz'den flaş iddia! Rafa Silva... Portekiz'den flaş iddia! Rafa Silva... 13:07
Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva... Serdal Adalı resti çekti! Rafa Silva... 12:51
İspanya-Türkiye maçı detayları! İspanya-Türkiye maçı detayları! 12:39
Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi son notlar! 11:58