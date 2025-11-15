CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Bizim Çocuklar play-off biletini garantilemek istiyor! İşte Vincenzo Montella'nın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

Bizim Çocuklar play-off biletini garantilemek istiyor! İşte Vincenzo Montella'nın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, deplasmanda 6-1'lik skorla hezimete uğrattığı Bulgaristan'ı Bursa'da konuk ediyor. Hedefimiz yine farklı galibiyet.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Bizim Çocuklar play-off biletini garantilemek istiyor! İşte Vincenzo Montella'nın Bulgaristan maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5'inci maçında bu akşam Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İskoç hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Donald Robertson.

E Grubu'nda 9 puanla 2. sırada yer alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Sofya'da 6-1'lik skorla devirdiği rakibini yine farklı mağlup etmeyi hedefliyor. Türkiye'nin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar, grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak. 4 maçını da kazanan İspanya 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, henüz puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Barış, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Vutsov, Bozhinov, Hristov, Petrov, Tsenov, Kraev, Lukas Petkov, Marin Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov

