Hazırlıklar sürüyor

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak A Milli Takımımız, hazırlıklarını sürdürdü. Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada ısınmanın ardından top kapma çalışmaları yapıldı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü hücum, diğer grup ise savunma varyasyonları üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun üzerinde duruldu.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında yarın Bursa'da Bulgaristan'ı ağırlayacak A Milli Takımımız, hazırlıklarını sürdürdü. Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada ısınmanın ardından top kapma çalışmaları yapıldı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü hücum, diğer grup ise savunma varyasyonları üzerine çalıştı. Son bölümde ise taktik oyun üzerinde duruldu.