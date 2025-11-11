CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Takım ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, milli takım kampında yaptığı açıklamalarda Dünya Kupası özlemini dile getirdi. 20 yaşındaki futbolcu, Türkiye’yi yeniden Dünya Kupası’nda götürmek istediklerini söyledi. İşte Güler'in açıklamaları...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! "Ben dünyada bile yoktum"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İspanya ve Bulgaristan'la karşılaşmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, bu iki maçtan en az 1 puan alması halinde play-off hakkı elde edecek.

Milli takım kampında açıklamalarda bulunan Real Madridli Arda Güler, Türkiye'nin uzun süredir katılamadığı Dünya Kupası'na yeniden gitme hedefini dile getirdi. Genç yıldız, sözlerine esprili bir ifadeyle başladı:

"En son Dünya Kupası'na gidebildiğimizde ben dünyada bile yoktum. Bu üzücü bir durum. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız."

20 yaşındaki futbolcu, saha içi ve saha dışı karakteri hakkında da samimi açıklamalarda bulundu:

"Saha dışında utangaç, belki çekingen biriyim. Ama sahaya çıktığımda ben de, tüm takım arkadaşlarım da biliyor ki aslında yaşın çok fazla bir önemi yok. Hepimiz orada aynıyız."

Arda Güler, A Milli Takım formasıyla bugüne kadar 25 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

