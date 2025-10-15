CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Milli futbolcunun kulübünden tepki! "Madem oynatılmayacak..."

Milli futbolcunun kulübünden tepki! "Madem oynatılmayacak..."

Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta takım kaptanı Atakan Karazor, A Milli Takım'ın, Bulgaristan ve Gürcistan ile oynadığı maçlarda yedek kalmıştı. Karazor'un kulübünün ise bu duruma tepkili olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 21:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli futbolcunun kulübünden tepki! "Madem oynatılmayacak..."

A Milli Takım'a çağrılan Stuttgart kaptanı Atakan Karazor, son milli maç döneminde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bild'in haberine göre, 29 yaşındaki milli futbolcu, her iki karşılaşmada da teknik direktörden süre alamadan kulübüne geri döndü. Karazor'un bu durumdan dolayı büyük üzüntü duyduğu belirtilirken, kulübü Stuttgart da yaşananlara tepkili yaklaştı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile oynanan ve 6-1 kazanılan maçın kadrosunda yer almasına rağmen oynatılmayan Karazor, Gürcistan'a karşı 4-1 kazanılan mücadeleyi de 90 dakika boyunca yedek kulübesinde tamamladı.

Milli formayla henüz sahaya çıkma fırsatı bulamayan tecrübeli orta saha, yaşadığı bu durum nedeniyle moral bozukluğu yaşarken, kulübü Stuttgart yönetimi de duruma anlam veremedi.

Ntvspor'un derlediği habere göre, Stuttgart yönetimi, Karazor'un milli takıma çağrılıp hiçbir maçta süre almamasını sorguluyor.

Kulüp içerisinde, "Madem oynatılmayacak, neden milli takıma çağrılıyor?" sorusunun gündeme geldiği ve yöneticilerin bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile nasıl bir iletişim kurulacağına dair değerlendirmeler yaptığı ifade edildi.

Haberde, orta sahada Hakan Çalhanoğlu gibi önemli bir rekabetin kabul edilmesine rağmen, iki maçta da süre verilmemesinin hem futbolcuyu hem de kulübünü rahatsız ettiği belirtildi.

Bu durum, geçtiğimiz aylarda Eintracht Frankfurt'un genç yeteneği Can Uzun'un yaşadığı benzer krizle karşılaştırılıyor.

Kenan ve Arda son 25'e kaldı!
Betis’te Amrabat seferberliği!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi transfer savaşı!
Arda'dan Xabi Alonso itirafı! "Bana 'kaleye geç' dese..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Başakşehir mesaisi! G.Saray'da Başakşehir mesaisi! 21:26
Milli futbolcunun kulübünden tepki! Milli futbolcunun kulübünden tepki! 21:13
Aliağa Avrupa'ya galibiyetle başladı! Aliağa Avrupa'ya galibiyetle başladı! 20:22
Trabzonspor'da Rizespor mesaisi! Trabzonspor'da Rizespor mesaisi! 19:54
Russell Westbrook Sacramento Kings'te! Russell Westbrook Sacramento Kings'te! 19:43
Kosova maçlarının kadrosu belli oldu Kosova maçlarının kadrosu belli oldu 19:38
Daha Eski
Betis’te Amrabat seferberliği! Betis’te Amrabat seferberliği! 19:36
FIBA'dan Britanya'ya men FIBA'dan Britanya'ya men 19:14
Kenan ve Arda son 25'e kaldı! Kenan ve Arda son 25'e kaldı! 19:09
Sarıyer'de Servet Çetin dönemi! Sarıyer'de Servet Çetin dönemi! 18:15
Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu! Abdullah Kayapınar dünya şampiyonu! 17:45
Al-Ahli’den Merih hamlesi! Al-Ahli’den Merih hamlesi! 17:43