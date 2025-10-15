CANLI SKOR ANA SAYFA
Merih hava yolları

Merih hava yolları

Gürcistan’ı iki kafa golüyle avlayan 27 yaşındaki stoperimiz, memleketi Kocaeli’nde kariyer maçlarından birisini oynadı. 2001’de 2 gol atan Alpay Özalan’dan sonra bir ilki yaşadı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Merih hava yolları

Gürcistan zaferimize damga vuran isimlerden birisi de Merih Demiral oldu. Memleketi Kocaeli'nde sahaya çıkan 27 yaşındaki stoperimiz, attığı iki kafa golüyle kariyer maçlarından birisini oynadı. Kullanılan iki kornerde de Hakan Çalhanoğlu'nun asistlerini golle çeviren yıldız futbolcumuz, Alpay Özalan'dan (Haziran 2001 vs Kuzey Makedonya) bu yana A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası eleme gruplarındaki bir maçta iki gol atan ilk savunma oyuncusu oldu.

