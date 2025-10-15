Merih hava yolları

Gürcistan zaferimize damga vuran isimlerden birisi de Merih Demiral oldu. Memleketi Kocaeli'nde sahaya çıkan 27 yaşındaki stoperimiz, attığı iki kafa golüyle kariyer maçlarından birisini oynadı. Kullanılan iki kornerde de Hakan Çalhanoğlu'nun asistlerini golle çeviren yıldız futbolcumuz, Alpay Özalan'dan (Haziran 2001 vs Kuzey Makedonya) bu yana A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası eleme gruplarındaki bir maçta iki gol atan ilk savunma oyuncusu oldu.