Türkiye-Gürcistan maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı izle

Türkiye-Gürcistan maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı izle

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. İlk üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, grubun zirvesine yükselmek ve play-off hattını garantilemek için sahaya çıktı. Milliler, taraftar desteğini arkasına alarak Kocaeli Stadyumu’nda kritik bir sınav veriyor. Türkiye-Gürcistan karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:38 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 21:39
Türkiye-Gürcistan maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı izle

Türkiye - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. 3 maç sonunda 6 puan toplayan milliler, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor. A Milli Takım'da hedef, 3 puan alarak grupta liderliği ele geçirmek.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı (Bugün) Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 21.45'te başladı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanıyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Bizim Çocuklar'ın ilk 11'i belli oldu!
