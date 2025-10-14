Türkiye-Gürcistan maçı CANLI İZLE | Dünya Kupası Avrupa Elemeleri canlı izle

Türkiye - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. 3 maç sonunda 6 puan toplayan milliler, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor. A Milli Takım'da hedef, 3 puan alarak grupta liderliği ele geçirmek.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı (Bugün) Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, saat 21.45'te başladı.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadı'nda oynanan karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanıyor.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze