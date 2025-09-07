Türkiye 0-6 İspanya | MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İspanya'yı ağırladı. Liderlik umutları ile sahaya çıkan Bizim Çocuklar, Luis de la Fuente yönetimindeki konuk ekibe 6-0 farklı mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. İspanya'nın gollerini Mikel Merino (3), Pedri (2) ve Ferran Torres kaydetti. Millilerimiz ise fileleri havalandırmayı başaramadı. Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, Kasım 1984'ten (Türkiye 0-8 İngiltere) bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı.

Millilerimiz mücadeleyi 2 isabetli şut ile tamamlarken İspanya Milli Takımı, 21 kez kalemizi yokladı ve 12 şutta isabet sağladı.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile deplasmanda oynanan maçın ilk 11'ini sahaya sürdü. Öte yandan İspanya Milli Takımı da Bulgaristan maçına başladığı 11'le Türkiye karşısında sahada yer aldı.

KONYA'DA MAÇA YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı mücadeleye ilgi çok büyük oldu. Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik stadyumu tamamen doldurdu. Birçok taraftar da bilet bulamadığı için tribünde yer alamadı.