CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye 0-6 İspanya | MAÇ SONUCU-ÖZET

Türkiye 0-6 İspanya | MAÇ SONUCU-ÖZET

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında İspanya'yı ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 6-0 kazandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 21:33 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 23:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye 0-6 İspanya | MAÇ SONUCU-ÖZET

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İspanya'yı ağırladı. Liderlik umutları ile sahaya çıkan Bizim Çocuklar, Luis de la Fuente yönetimindeki konuk ekibe 6-0 farklı mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. İspanya'nın gollerini Mikel Merino (3), Pedri (2) ve Ferran Torres kaydetti. Millilerimiz ise fileleri havalandırmayı başaramadı. Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, Kasım 1984'ten (Türkiye 0-8 İngiltere) bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı.

Millilerimiz mücadeleyi 2 isabetli şut ile tamamlarken İspanya Milli Takımı, 21 kez kalemizi yokladı ve 12 şutta isabet sağladı.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile deplasmanda oynanan maçın ilk 11'ini sahaya sürdü. Öte yandan İspanya Milli Takımı da Bulgaristan maçına başladığı 11'le Türkiye karşısında sahada yer aldı.

KONYA'DA MAÇA YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı mücadeleye ilgi çok büyük oldu. Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik stadyumu tamamen doldurdu. Birçok taraftar da bilet bulamadığı için tribünde yer alamadı.

İşte E Grubu'nda güncel puan durumu
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güncel puan durumu | CANLI Güncel puan durumu | CANLI 21:56
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 21:39
"Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" "Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" 21:23
A Milli Takım'da sakatlık! A Milli Takım'da sakatlık! 20:54
Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! 20:47
Türkiye-İspanya | CANLI İZLE Türkiye-İspanya | CANLI İZLE 20:33
Daha Eski
Gençlerbirliği'nden iyi prova! Gençlerbirliği'nden iyi prova! 20:05
"Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" "Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" 20:01
Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! 19:58
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 19:46
İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! 18:35
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 18:30