Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

Georgia Today: "Gürcistan Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerine yenilgiyle başladı. Willy Sagnol'un kadrosu Türkiye'yi konuk etti ve iki önemli oyuncusunun (Kiteishvili ve Chakvetadze) yokluğunda 2-3 mağlup oldu."

Marca: "Güler ve Aktürkoğlu İspanya'yı uyardı. Muhteşem bir maç çıkaran Real Madridli oyuncu gol pası verirken, Türk forvet de iki gol attı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolculuğu, bir galibiyetle mümkün olan en iyi şekilde başladı. Arda Güler ve Aktürkoğlu, sırasıyla birer asist ve iki golle takımlarına liderlik ederek Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiler. Türkler için dezavantajlı olan şey ise Barış Alper Yılmaz'ın pazar günü İspanya karşısında oynayamayacak olması."