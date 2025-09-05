CANLI SKOR ANA SAYFA
Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerine Gürcistan'ı yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Millilerin galibiyeti, Gürcü ve İspanyol basınında da kendisine geniş yer buldu. İşte atılan manşetler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 12:08
Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

A Milli Futbol Takım'ımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

Millilere galibiyeti getiren goller 3. dakikada Mert Müldür ve 41. ile 52. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Gürcistan'ın gollerini ise 63. dakikada Zuriko Davitashvili ve 90+8. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti. Ayrıca milli takımımızda karşılaşmanın 71. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Barış Alper Yılmaz, İspanya karşısında forma giyemeyecek.

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

Öte yandan A Milli Futbol Takımı'mızın Gürcistan karşısında aldığı galibiyet, Gürcü ve İspanyol basınında da geniş yankı uyandırdı. Atılan manşetler ise şu şekilde:

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

Georgia Today: "Gürcistan Milli Takımı, Dünya Kupası elemelerine yenilgiyle başladı. Willy Sagnol'un kadrosu Türkiye'yi konuk etti ve iki önemli oyuncusunun (Kiteishvili ve Chakvetadze) yokluğunda 2-3 mağlup oldu."

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

1TV: "Gürcistan Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerine Tiflis'te Türkiye'ye 2-3 yenilerek başladı. Gürcistan, maça ev sahipliği yaptı ancak açılış maçında puan alamadı."

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

Marca: "Güler ve Aktürkoğlu İspanya'yı uyardı. Muhteşem bir maç çıkaran Real Madridli oyuncu gol pası verirken, Türk forvet de iki gol attı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolculuğu, bir galibiyetle mümkün olan en iyi şekilde başladı. Arda Güler ve Aktürkoğlu, sırasıyla birer asist ve iki golle takımlarına liderlik ederek Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettiler. Türkler için dezavantajlı olan şey ise Barış Alper Yılmaz'ın pazar günü İspanya karşısında oynayamayacak olması."

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

Mundo Deportivo: "Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, İspanya'yı ağırlamadan önce Türkiye'yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçeli futbolcular, İspanya'nın da yer aldığı E Grubu'nda, 2026 Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Gürcistan'a karşı alınan galibiyette kilit rol oynadı. Türkler için tek olumsuz not, Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart görmesiydi."

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

El Desmarque: "Arda Güler Osmanlı zaferinde parlıyor... Orta saha oyuncusu Arda Güler, Türkiye'de liderliği ele geçirdi ve vizyonu ve yeteneği, Türk Milli Takımı'nın Gürcistan'ı Tiflis'te yenerek 2026 Dünya Kupası'na doğru ilk adımlarını atmasına yardımcı oldu. Real Madridli oyuncu, İtalyan Vincenzo Montella'nın takımının üç golünde de katkı sağladı. Gürcistan kaybetti ve Türkiye Dünya Kupası yolunda ilk adımını attı. Şimdi İspanya'yı bekliyorlar."

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

AS: "Şimdi Arda Güler'in iyi formunun tadını çıkarma sırası Türkiye'de. Ay-yıldızlı takım, Gürcistan deplasmanından galip döndü. Real Madridli oyuncu, ilk golün asistini yaparak takımını maçın başından itibaren öne geçirdi. Maç boyunca Türklere yol gösteren oydu. Fenerbahçe'nin yıldız transferi Aktürkoğlu, Gürcistan'ı batıran iki golle diğer önemli oyuncuydu."

Bizim Çocuklar'ın galibiyeti dış basında geniş yankı uyandırdı! Arda Güler'in o hareketine dikkat çektiler

AS'ta ayrıca Arda Güler'in ilk gol öncesi korneri kullanırken yaptığı harekete de yer verildi. Arda'nın köşe vuruşu sırasında kendisiyle birlikte topun başında olan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı giderek kulağına bir şeyler fısıldaması İspanyolların dikkatini çekti. "Arda Güler'in 85 milyon kişiye hayal kurduracak 3. dakikadaki numarası" başlığıyla verilen haberde "Real Madridli oyuncu köşe gönderine yaklaştı ve topa vurmadan önce takım arkadaşının kulağına fısıldadı. Türkiye, Dünya Kupası elemelerine değerli bir galibiyetle başladı." ifadelerine yer verildi.

