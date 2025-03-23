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Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri!

İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı iki maçın sonunda 6-1 yenerek A Ligi'ne yükseldi. Oynanan diğer karşılaşmalar ile birlikte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 01:57
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İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri!

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek toplamda 6-1'lik skor ile eşleşmeden galip ayrıldı ve A Ligi'ne yükseldi. Oynanan diğer karşılaşmalar ile birlikte Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri!

İspanya

İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri!

Gürcistan

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