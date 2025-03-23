İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri!
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı iki maçın sonunda 6-1 yenerek A Ligi'ne yükseldi. Oynanan diğer karşılaşmalar ile birlikte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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