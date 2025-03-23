İşte Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri!

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek toplamda 6-1'lik skor ile eşleşmeden galip ayrıldı ve A Ligi'ne yükseldi. Oynanan diğer karşılaşmalar ile birlikte Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...