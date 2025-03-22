A Milli Takım'da tek hedef A Ligi! İşte Montella'nın Macaristan maçı 11'i
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Macaristan'ın konuğu olacak. Puskas Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Takım'ımızın muhtemel 11'i belli oldu. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
AY-YILDIZLILAR, YAKLAŞIK 19 YIL SONRA İLK PEŞİNDE
Türkiye, Macaristan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda sadece 1 galibiyet edebildi. Tarihi boyunca Macaristan ile deplasmanlarda 10 kez karşılaşan Türkiye, bu maçların 7'sinde sahadan mağlup ayrıldı. 1 maç berabere biterken, Türkiye 2006 yılında oynanan EURO 2008 Elemeleri'nde 1-0 mağlup etmişti.
Bu galibiyetin ardından deplasmanda rakibiyle 3 maç oynayan Türkiye, maçların tamamında sahadan mağlup ayrıldı. Bu maçlarda 6 gol yiyen milliler, rakip ağları sadece 1 kere sarsabildi. Türkiye, yarın oynanacak karşılaşmayı kazanarak yaklaşık 19 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor.
TÜRKİYE'DE 3 EKSİK
Kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'da 3 eksik isim bulunuyor. Milli takımın tecrübeli file bekçisi Mert Günok ve Yunus Akgün, sakatlıkları nedeniyle dün aday kadrodan çıkartıldı.
Bu isimlerin yanı sıra ilk maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü de Macaristan karşısında forma giyemeyecek. Ay-yıldızlılarda, Mert Günok ve Yunus kadrodan çıkartılırken, Palermo forması giyen Rayyan Baniya kafileye dahil edildi.
MUHTEMEL 11
Macaristan deplasmanında kaleyi ilk maçta olduğu gibi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunma hattını Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturması beklenen Montella'nın orta alandaki tercihleri kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Orkun Kökçü'nün yokluğunda İsmail Yüksek olacak.
İlk maçta yaptığı 2 asistle dikkat çeken Oğuz Aydın hücum hattının sağında, Arda Güler 10 numarada, Kenan Yıldız ise solda görev yapacak. Montella'nın gol yollarındaki tercihi ise Kerem Aktürkoğlu olacak.
Millilerin muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
DİĞER