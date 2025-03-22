A Milli Takım'da tek hedef A Ligi! İşte Montella'nın Macaristan maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Macaristan'ın konuğu olacak. Puskas Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını ise Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak.

İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen Ay-yıldızlılar, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkıyor. Montella ve öğrencileri karşılaşmadan galip gelmesi ya da beraberlikle ayrılması halinde adını A Ligi'ne yazdıracak.