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Haberler A Milli Futbol Takımı Macaristan galibiyetinin ardından Orkun Kökçü: Gelecek maçlarda da...

Macaristan galibiyetinin ardından Orkun Kökçü: Gelecek maçlarda da...

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan eşleşmesinin ilk maçından 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Orkun Kökçü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 22:24
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Macaristan galibiyetinin ardından Orkun Kökçü: Gelecek maçlarda da...

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan eşleşmesinin ilk maçından 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Orkun Kökçü dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"MUTLUYUZ"

"İlk kez Türkiye'de gol attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir ve Macaristan'da bu işi bitirip A Ligi'ne yükseliriz. Çok fiziksel bir maçtı, çok fauller oldu. Biz de fiziksel anlamda iyi iş çıkardık. Zor bir maçtı. Avantajla Macaristan'a gideceğiz. Mutluyuz."

"GELECEK MAÇLARDA DA..."

"Bizi neyi beklediğini anlatıyor Montella, biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu maç iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Gelecek maçlarda da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız."

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