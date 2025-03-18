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Haberler A Milli Futbol Takımı TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu! "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda TOGG gibi güzel bir marka yarattılar"

TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu! "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda TOGG gibi güzel bir marka yarattılar"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuştu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 12:11 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 12:26
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TOGG Milli Takımlar ana sponsoru oldu! "Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda TOGG gibi güzel bir marka yarattılar"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONU İLE OLUŞTURULDU"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda TOGG gibi güzel bir marka yarattılar. İnşallah, Dünya Kupası'nda Amerika'da TOGG'lara bineriz.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ"

"2.5 yıl sonra İstanbul'da bir milli maç oynayacağız ve bir süreliğine takımlar arası rekabeti bir kenara bırakacağız. Perşembe günü tek bir bayrak altında olacağız, tüm stat da bize destek olacak. Rakiplerimiz, böylesine gururlu bir ülkeyi karşısına almanın ne olduğunu anlayacak. Ümit ediyorum ki, önemli tarih sayfaları yazacağız birlikte."

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