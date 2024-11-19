A Milli Takım A Ligi aşkına sahada! İşte Montella'nın Karadağ maçı 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Millilerimiz, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda diğer maçın sonucuna bakılmaksızın Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Milliler, mağlup olması veya berabere kalması durumunda ise ikinci sıradaki Galler'in, İzlanda ile oynayacağı maç sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak. Galler ile puanların eşit olması durumunda genel averaja bakılacak. Ay-yıldızlılar gruptan çıkarsa ilk kez A Ligi'nde yer alacak.

6. RANDEVU

Karadağ ile Türkiye, 3'ü resmi, 2'si de özel olmak 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler, 3 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç da berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 8 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. İki ülke son olarak 11 Ekim'de Samsun'da karşılaştı ve Türkiye sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

MİLLİLERİN 637. MAÇI

Milliler, 351'i resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 636 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 248 galibiyet elde ederken, 238 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 869 gol kaydederken, kalesinde ise 908 gole engel olamadı.

1 PUAN DA YETEBİLİR

Millilerimiz, Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler en az 3 farklı kazanamazsa Ay yıldızlı ekibimiz grubunu lider tamamlayacak.

Urs Schnyder yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, Karadağ ile oynanacağı karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Maçın 4. hakemi ise Sven Wolfensberger olacak. Müsabakada VAR'da Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes görev yapacak.

CENTİLMENLİK PUANI

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Karadağ: Nikic, Radunovic, Vujacic, Sipcic, Marusic, Jankovic, Javovic, Bakic, Radulovic, Camaj, Krstovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki, Samet, Merih, Mert Müldür, İsmail, Orkun, Yunus, Arda, Kenan, Kerem